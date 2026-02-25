Haberler

Sivas Valisi Şimşek, spor malzemesi dağıtımına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporlarına katılım sağlayan okullara yönelik spor malzemesi dağıtım programa katıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporlarına katılım sağlayan okullara yönelik spor malzemesi dağıtım programa katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, dağıtılan spor malzemelerini inceleyerek sporla ilgilenen gençleri tebrik etti.

Öğrencilerle sohbet eden Şimşek, sporun öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Programın ardından okulu gezen Şimşek, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Sivas Fen Lisesinin önemli ve köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu belirten Şimşek, burada geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin ve doktorlarının yetiştiğini kaydetti.

Öğrencilerin eğitim alanındaki başarılarının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Şimşek, gençlerin spor ve kültürel alanlarda da başarılı olmalarının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Şimşek, programın sonunda öğretmenler odasını ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Şimşek, öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, özverili gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Şimşek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, öğrencilerle basketbol ve voleybol oynayarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü

İnsana değer verilmeyen ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü