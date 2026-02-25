Sivas Valisi Şimşek, spor malzemesi dağıtımına katıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporlarına katılım sağlayan okullara yönelik spor malzemesi dağıtım programa katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, dağıtılan spor malzemelerini inceleyerek sporla ilgilenen gençleri tebrik etti.

Öğrencilerle sohbet eden Şimşek, sporun öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Programın ardından okulu gezen Şimşek, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Sivas Fen Lisesinin önemli ve köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu belirten Şimşek, burada geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin ve doktorlarının yetiştiğini kaydetti.

Öğrencilerin eğitim alanındaki başarılarının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Şimşek, gençlerin spor ve kültürel alanlarda da başarılı olmalarının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Şimşek, programın sonunda öğretmenler odasını ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Şimşek, öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, özverili gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Şimşek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, öğrencilerle basketbol ve voleybol oynayarak gençlerin heyecanına ortak oldu.