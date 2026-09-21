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Sivas'ta Taekwondo Doğu Grubu Müsabakaları 40 ilden yaklaşık 600 kişiyle tamamlandı

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Sivas'ta Taekwondo Doğu Grubu Müsabakaları 40 ilden yaklaşık 600 kişiyle tamamlandı
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Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında yer alan Taekwondo Doğu Grubu Müsabakaları, 40 ilden yaklaşık 600 kişinin katılımıyla Sivas'ta düzenlendi. Taha Akgül Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalar, dereceye giren sporculara madalya verilmesiyle sona erdi.

Taekwondo Doğu Grubu Müsabakaları, 40 ilden yaklaşık 600 sporcu, antrenör ve idarecinin katılımıyla Sivas'ta düzenlendi. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar, dereceye giren sporculara madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Taekwondo Doğu Grubu Müsabakaları, Sivas'ta gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 40 ilden yaklaşık 600 sporcu, idareci ve antrenör katıldı. İki gün süren organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Sporculara madalyaları protokol ve şube müdürleri tarafından takdim edildi.

Sivas'ta iki gün boyunca devam eden Taekwondo Doğu Grubu Müsabakaları, madalya töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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