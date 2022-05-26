Sivas'ta kupa heyecanı - Haberler

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Sivas'ta kupa heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivas'ta kupa heyecanı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali heyecanı, Sivas'ta da yaşanıyor.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali heyecanı, Sivas'ta da yaşanıyor. Meydana akın eden binlerce kişi dev ekranlardan mücadeleyi takip ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor ile Sivasspor, Olimpiyat Stadı'nda kupayı kazanmak için mücadele verirken, Sivas'ta da karşılaşmaya büyük ilgi var. Binlerce taraftar, Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı izlerken büyük heyecan yaşanıyor. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Sivas, Spor, Haberler

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