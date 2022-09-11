Sivas'ta kazanan çıkmadı! Yiğidolar'ın galibiyet hasreti devam ediyor

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Rıza Çalımbay yönetiminde lige kötü başlayan Yiğidolar'ın ligde henüz galibiyeti bulunmazken, İstanbul ekibi ise son 2 haftada 4 puanı hanesini yazdırdı.

Sivasspor ile İstanbulspor, Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SİVASSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Karşılaşmada İstanbulspor'un golünü 64. dakikada Valon Ethemi kaydederken, Sivasspor'a 1 puanı getiren golü ise 80. dakikada Ulvestad kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti devam etti. İstanbulspor ise geçen hafta Alanyaspor'dan aldığı 3 puanın ardından bu hafta da 1 puanı cebine koymasını bildi.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.