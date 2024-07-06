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Sivas'ta Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Sona Erdi

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Sivas'ta düzenlenen Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, yerli ve yabancı 40 sporcunun katılımıyla sona erdi. Yarışta Beykoz Beldespordan Samet Bulut birinci oldu.

Sivas'ta yerli ve yabancı 40 sporcunun katıldığı Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun organize ettiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin desteğiyle Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden bisiklet takımlarının katıldığı, Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start alan yarış, Paşabahçe, Ozmuş, Zengi, Gökkaya, Akören, Yıldız, Olukman, Çeltek, Porsuk, Hamzaşeyh, Töngel bölgeleri geçildikten sonra Sıcak Çermik Termal Sahası'ndaki Altınkale'de son buldu.

143 kilometrelik parkurun sonunda Beykoz Beldespordan Samet Bulut birinciliği, Qatar Proteam takımından Sabbahi El Houcaine ikinciliği, aynı takımdan İbrahim Essabahy de üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Kaynak: AA / Spor

Samet Bulut Sivas Spor Spor Güncel Haberler

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