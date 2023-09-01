Sivas'ta Balkan U18 Atletizm Şampiyonası Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu organizesinde Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi iş birliğinde yarın kentte düzenlenecek 18 Yaş Altı Atletizm Balkan Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Buruciye Medresesi Bahçesi'nde gerçekleşen törene Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şampiyonanın Sivas'ta yapılacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Vali Şimşek, "Sivas, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Bugün Sivas olarak farklı bir heyecan yaşıyoruz. 18 Yaş Altı Atletizm Balkan Şampiyonası'nın şehrimizde gerçekleşmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah güzel bir şampiyona olur. İnşallah misafirlerimiz, sporcularımız şehrimizde güzel vakit geçirirler. Sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Bilgin de bu tip organizasyonların devam edeceğini aktararak, "Yarışlar heyecan içerisinde geçecek. Öncelikle bu güzel organizasyonu ilimizde tertip eden, tertip etmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun bugüne kadar birçok organizasyona ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Bundan sonra da inşallah aynı şekilde bu tip organizasyonları devam ettirerek şehrimizin tanıtımına ve şehrin katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yarın spor vadisinde gerçekleşecek yarışmalara katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise Sivas'ın önemli bir müsabakaya ev sahipliği yaptığını dile getirerek, herkesi atletizm yapmaya davet etti.