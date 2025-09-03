Sivas'ta 3. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali Düzenlendi

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'ndeki festivalin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sporculara başarılar diledi.

Ata sporu güreşin bu topraklarda yalnızca bir spor olmadığını, aynı zamanda ahlakın, disiplinin ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurgulayan Şimşek, "Sivas güreş yurdu, pehlivanlar ocağıdır. Bu geleneğin yaşatılması ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi dava adamlarının isimlerinin bu alanda ebedileştirilmesi hem şehrimiz hem de ülkemiz için ayrı bir kıymet taşımaktadır." dedi.

Şimşek, bu tür organizasyonların sadece sportif bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda birlik ve beraberliğin, kültürel mirasa sahip çıkışın ve ortak değerlerin canlı tutulmasının da güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise güreş denilince akla ilk gelen illerden birinin Sivas olduğunu belirtti.

Sivas'ın çok ünlü güreşçiler yetiştirdiğini vurgulayan Uzun, "Ahmet Ayık, Taha Akgül, Hamza Yerlikaya başta olmak üzere çok kıymetli güreşçiler, hem ulusal hem de uluslararası arenada ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiler." şeklinde konuştu.

Uzun, Türk siyasetinin önemli ismi Muhsin Yazıcıoğlu adına düzenlenen festivale katılan sporculara başarı diledi.

Konuşmaların ardından müsabakalar başladı.

Programa, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Festivale, Türkmenistan, İran, Azerbaycan ülkeleri ile Afrika kıtasından 50'si başpehlivan yaklaşık 500 sporcu katıldı.