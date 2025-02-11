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Sivas'ta 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı

Sivas'ta 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı
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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden güreşçi Ahmet Turan Durman'ın adını taşıyor. 33 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyona, 15 Şubat'ta ödül töreniyle sona erecek.

Sivas'ta gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın adının verildiği organizasyona 33 ilden yaklaşık 500 sporcu katılım sağlıyor.

Şampiyonanın seremonisi ise yarın yapılacak.

Serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen şampiyona, 15 Şubat Cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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