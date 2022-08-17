Sivas spor haberleri | Demir Grup Sivasspor, Malmö maçına hazır Spor Haberleri Sivas haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsveç'in Malmö ekibine konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsveç'in Malmö ekibine konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı. Yeni Malmö Stadı'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Malmö ile Demir Grup Sivasspor arasında Yeni Malmö Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Spor AA / Bilal Acar Sivasspor İsveç Malmö Spor Haberler

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