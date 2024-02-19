Sivas Küçükler ve Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası Sonuçlandı

Sivas küçükler ve yıldızlar satranç il birinciliği turnuvası sona erdi. Turnuva sonunda küçükler genel sıralamasında Özel Sivas MBA Ortaokulu, yıldızlar genel sıralamasında ise Selçuk Ortaokulu şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Sivas küçükler ve yıldızlar Okul Sporları İl Birinciliği Satranç turnuvası" sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen satranç turnuvasında sporcular dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Turnuva sonunda küçükler genel sıralamasında Özel Sivas MBA Ortaokulu şampiyon oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Ortaokulu üçüncü, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Ortaokulu 2. takımı dördüncü ve TED Vakfı Ortaokulu dördüncü oldu. Yıldızlar genel sıralamasında ise Selçuk Ortaokulu şampiyon oldu. Ziya Gökalp Ortaokulu ikinci, TED Vakfı Ortaokulu üçüncü, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Ortaokulu da dördüncü oldu.

Dereceye giren sporcular için madalya ve kupa takdim edildi. Sporculara ödüllerini Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım takdim etti. - SİVAS