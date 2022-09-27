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Sivas haber... Sivas Spor taraftarı maçlara gitmiyor

Spor Haberleri

Sivas haber... Sivas Spor taraftarı maçlara gitmiyor

Sivas haberlerine göre Bu sezon Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda DG Sivasspor'un oynadığı 4 lig maçını toplamda 13 bin 888 taraftar izledi.

Bu sezon Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda DG Sivasspor'un oynadığı 4 lig maçını toplamda 13 bin 888 taraftar izledi.

Sivasspor'un maçlarına taraftarların ilgisizliği rakamlarla da ortaya çıktı. Bu sezon Sivas 4 Eylül Stadyumunda Sivasspor'un oynadığı 4 lig maçını toplamda 13 bin 888 seyirci izledi. 27 bin 532 kişilik statta maç başı 3 bin 472 seyirci düşerken stadın ancak yüzde 12'si doldu.

Bu sezon en fazla seyirci 3 maçta 135 bin 582 ile Galatasaray maçlarına gelirken, en az seyirci ise 3 maçta 2 bin 188 seyirci ile Karagümrük maçları oldu.

Diğer yandan Ümraniyespor maçlarına Sivasspor'dan yaklaşık 5 bin daha fazla sporsever tribünlerden izlerken Antalyaspor'un maçlarına da 54 bine yakın taraftar izledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

4 Eylül Stadyumu Sivasspor Eylül Sivas Spor Haberler

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