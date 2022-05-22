Sivas Belediyespor'dan Teknik Direktör Yusuf Tokuş ile yola devam kararı - Haberler

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Sivas Belediyespor'dan Teknik Direktör Yusuf Tokuş ile yola devam kararı

İhlas Haber Ajansı - Spor
Sivas Belediyespor'dan Teknik Direktör Yusuf Tokuş ile yola devam kararı

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Sivaslı Teknik Direktör Yusuf Tokuş ile yeniden yola devam etme kararı aldı.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Sivaslı Teknik Direktör Yusuf Tokuş ile yeniden yola devam etme kararı aldı.

Sivas Belediyespor yönetimi kulüpte birçok başarıya imza atan teknik direktör Yusuf Tokuş'la 2022-2023 sezonunda çalışma kararı aldı.

Kulüp Başkanı Hakan Genç ve Teknik Direktör Yusuf Tokuş, kulüp tesislerinde bir araya gelerek yeni sezon için anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Kulüp Başkanımız Hakan Genç ve Teknik Direktörümüz Yusuf Tokuş ile kulüp tesislerimizde bir araya gelerek yapılan görüşmeler neticesinde hocamız Yusuf Tokuş'la ile 2022 - 2023 futbol sezonu için tekrar anlaşma sağlamıştır. Belirtiğimiz gibi geçtiğimiz sezonlarda bu kulübün başarısında birçok katkısı olan hocamızın tekrar Sivas Belediyespor çatısı altında ve siz taraftarlarımızın da desteğiyle başarılı olacağına inancımız tamdır. Camiamıza ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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