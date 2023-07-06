Şişli Spor Kulübü UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
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Şişli Spor Kulübü, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda SSV Jahn Regensburg, Riga Futsal ve Araz Nahçıvan takımlarıyla eşleşti. Ön eleme turu maçları Riga Futsal'ın ev sahipliğinde yapılacak.
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Şişli Spor Kulübünün, ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, organizasyonun 2023-2024 sezonu için kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlılar, kura çekimi sonunda A Grubu'nda SSV Jahn Regensburg (Almanya), Riga Futsal (Letonya) ve Araz Nahçıvan (Azerbaycan) takımlarıyla eşleşti.
Ön eleme turu maçları Riga Futsal'ın ev sahipliğinde 22-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Tek devreli lig usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Ön eleme turunda gruplarında ilk sırayı alan 8 takım, eleme turu B aşamasına katılma hakkı alacak.
Şişli SK, grubu lider bitirerek eleme turu B aşamasında oynama hakkı elde etmesi halinde 6. Grup'ta SK Plzen (Çekya), Futsal Gentofte (Danimarka) ve ön eleme turunda H Grubu'nu lider tamamlayacak ekiple karşı karşıya gelecek.
B aşamasındaki müsabakalar ise 24-29 Ekim tarihlerinde SK Plzen'in ev sahipliğinde Çekya'da oynanacak.
Bu arada eleme turu B aşamasında gruplarını lider bitiren takımlar elit tur müsabakalarında mücadele etme hakkı kazanacak.