Şırnaklı Öğrenci Türkiye Şampiyonu Oldu

Şırnak'ın Cizre Fatih Ortaokulu öğrencisi Asmin Cabas, İzmir'de gerçekleştirilen Üst Minik Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

İzmir'de düzenlenen Üst Minik Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Asmin Çabas, Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonaya beden eğitimi öğretmeni ve eski milli sporcu Rıdvan Budak yönetiminde hazırlanan Çabas, gösterdiği mücadele ile hem Türkiye Şampiyonu oldu hem de Cizre'ye büyük bir gurur yaşattı. - ŞIRNAK