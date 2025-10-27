Haberler

Şırnaklı Halterci Harun Algül, Dünya Şampiyonası İçin Arnavutluk'ta

Güncelleme:
Şırnaklı milli halterci Harun Algül, 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek U-23 ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Genç sporcu, Türk bayrağını zirvede dalgalandırmayı hedefliyor.

Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan genç sporcu, yeni başarılara imza atmak için hazırlıklarını tamamlayarak Arnavutluk'a gitti. Algül, "Hedefim, Türk bayrağını bir kez daha zirvede dalgalandırmak" diyerek şampiyona öncesi kararlılığını dile getirdi. Milli sporcunun performansı, memleketi Şırnak'ta da büyük bir heyecanla takip edilecek. - ŞIRNAK

