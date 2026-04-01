Şırnak'ta milli takım coşkusu yaşandı

Şırnak'ta A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi coşkuyla kutlandı.

Şırnak Valiliği organizasyonunda "Şırnak'ta dev ekranda maç keyfi" sloganıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonu'nda kurulan ekranda Türk bayraklarıyla karşılaşmayı takip eden vatandaşlar, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Türk bayrağıyla tezahürat yapan vatandaşlar, araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da müsabakayı izleyicilerle takip etti.