Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Avrupa şampiyonu Harun Algül'ü makamında ağırladı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, halterde 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonu olan Harun Algül'ü makamında ağırladı. Başkan Yarka, başarılarından dolayı Algül'ü tebrik ederek hediye verdi.