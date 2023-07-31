Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Avrupa şampiyonu Harun Algül'ü makamında ağırladı
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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, halterde 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonu olan Harun Algül'ü makamında ağırladı. Başkan Yarka, başarılarından dolayı Algül'ü tebrik ederek hediye verdi.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, halterde 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonu olan Harun Algül'ü makamında ağırladı.
Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen U23 ve Gençler Avrupa Halter şampiyonasında yarışan Harun Algül'ü makamında ağırladı. Başkan Yarka, başarılarından dolayı Algül'ü tebrik ederek hediye verdi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor