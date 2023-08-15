Sırbistan Kadın Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörlerinin Vize Sorunu

Türkiye'de milli takım ve Vakıfbank'ın antrenörlüğünü de yapan Sırbistan Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, Türk pasaportuna sahip iki yardımcı antrenörünün 2023 Avrupa Kadın Şampiyonası'na katılamayacağını duyurdu.

Türkiye'de milli takım ve Vakıfbank'ın antrenörlüğünü de yapan Sırbistan Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, Türk pasaportuna sahip iki yardımcı antrenörünün vize sorunundan dolayı 2023 Avrupa Kadın Şampiyonası'na katılamayacağını duyurdu. Guidetti, "Türk pasaportuna sahip iki yardımcı antrenörüm vize sorunundan dolayı CEV EuroVolley 2023'te takımla birlikte olamayacak. Bu durum, voleybolun marka değerine büyük zarar veriyor. 15 gündür sorunu çözmeye çalışıyoruz ancak henüz bir sonuç alamadık" açıklamasını yaptı.

Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'ndan Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'na geçen antrenör Giovanni Guidetti, Türk pasaportuna sahip iki yardımcı antrenörünün 15 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılamayacağını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Guidetti, şunları kaydetti:

"Kötü bir haberim var. Türk pasaportuna sahip iki yardımcı antrenörüm vize sorunundan dolayı CEV EuroVolley 2023'te takımla birlikte olamayacak. Bu durum, voleybolun marka değerine büyük zarar veriyor.

15 gündür sorunu çözmeye çalışıyoruz ancak henüz bir sonuç alamadık.

Onlar üst düzey antrenörler, en iyi organizasyonlarda olmayı hak ediyorlar. Umarım bu son kez bir Türk sporcunun bu tür bir vize sorunuyla karşılaşması olur.

Herhangi bir yetkilinin bu sorunu çözmek için son bir çaba gösterdiğini görmekten çok mutlu olacağım. Sadece benim ve takımım için değil, uluslararası voleybolun marka değeri için de."