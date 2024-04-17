Yeşil sahalarda ender görülen an! Sahaya giren yılan hakemi ısırdı

Sırbistan'da GFS Leskovac Gornje Sinkovce ile Radnik 2013 takımları arasında oynanan maç, tuhaf bir sebepten dolayı aniden kesildi.

Maç, oyuncular yılanı sahadan çıkarmaya çalışırken durduruldu. Viral olan bir videoda, bir kişi sahaya giren yılanı sırt çantası ile vurarak sahadan çıkarmaya çalıştı.

Ancak bu işe yaramadı ve hakem Aleksandar Gorcic'inyılanı durdurmak için ayağını üzerine koydu, yılanı kaldırıp saha dışına atmak isterken yılan kendisini iki kez ısırdı. Taraftarlar, Gorcic'in bu cesur hareketini alkışlarla takdir etti.

Birisi şöyle dedi: "Bu, UEFA'ya gönderilmeli, bu hakem Şampiyonlar Ligi finalinde maç yönetmeyi hak ediyor."

Bir diğeri ise şöyle yazdı: "Hakemin cesaretine şapka çıkarılır."

Bir başkası ise yılan hakkında şaka yaptı: "Hakem kim?"

Maçtan sonra Sırbistan'da çıkan haberlere göre Gorcic, bu sürüngen tarafından iki kez ısırıldı.

Kulüp ayrıca yılanın yaralanmadığını doğruladı. Görgü tanıklarına göre, zehirsiz bir yılan olsa da, hakemin parmaklarında ısırık izleri meydana geldi.