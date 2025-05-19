Sir Sicoma Monini Perugia, Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Oldu

Sir Sicoma Monini Perugia, Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Oldu
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İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımı, Aluron CMC Warta Zawiercie'yi 3-2 mağlup ederek voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Maç, 164 dakika sürdü ve finale kalan iki takım arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), David Fernandez Fuentes (İspanya)

Aluron CMC Warta Zawiercie: Kwolek, Bieniek, Butryn, Russell, Zniszczol, Tavares (Perry, Laba, Ensing, Markiewicz)

Sir Sicoma Monini Perugia : Plotnytskyi, Loser, Ben Tara, Ishikawa, Sole, Giannelli (Colaci, Semeniuk, Herrera)

Setler: 22-25, 22-25, 25-20, 25-22, 10-15

Süre: 164 dakika (37, 36, 34, 37, 20)

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi finalinde Sir Sicoma Monini Perugia, Aluron CMC Warta Zawiercie'yi 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024-2025 sezonu şampiyonu, ilk dörtlü final tecrübesini yaşadığı turnuvada finale çıkan Aluron CMC Warta Zawiercie ile 2017 finalisti Sir Sicoma Monini Perugia arasındaki maçla belli oldu.

İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımı, ???????seyircisi önünde oynayan Aluron CMC Warta Zawiercie'yi 5 sette mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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