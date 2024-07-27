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Sipay Bodrum FK, Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK, Tuzlaspor'dan 19 yaşındaki santrafor Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Trandyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Tuzlaspor'dan 19 yaşındaki santrafor Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK'da transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Diyarbekirspor'da kiralık forma giyen Tuzlaspor'un oyuncusu Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Batuhan." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

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