Bodrum FK, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, Çorum'da kazanarak finale çıkmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanş maçında cuma deplasmanda Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlarını sürdürdü.

Teknik heyet yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik taktik çalışmalar yaptı.

Antrenmanda teknik heyet ve oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, yaptığı açıklamada, iki maçın kaldığını, cuma günü kendilerine yeterli olan skoru alıp 24 Mayıs'ta Konya'daki finale gitmek istediklerini söyledi.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Play-off ikinci turu ilk maçında Bodrum FK, kırmızı-siyahlı ekibi 1-0 yenmişti.

Kaynak: AA / Ali Ballı
