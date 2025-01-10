Üye Girişi
Haberler
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi

Sipay Bodrum FK, Jonathan Okita'yı Kadrosuna Kattı

Sipay Bodrum FK, Jonathan Okita'yı Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK, FC Zürich'te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita ile 2,5 yıllığına anlaşma sağladı. Okita, 75 maçta 19 gol atarak dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK, FC Zürich'te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol kanat oyuncusu Jonathan Okita ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.

Demokratik Kongo milli takımında da forma giyen ve 1,81 boyunda olan Okita, FC Zürich ile 2022 yılından bu yana çıktığı 75 maçta 19 gol atarak 7 gole katkı sağladı.

Oyuncu, ligin 19. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak yeni takımının Riva'da gerçekleştirdiği kampa katıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
img

Kadın polis, kavga sırasında silahını almaya çalışan kişiyi öldürdü
img

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
img

Emekli maaşı ve asgari ücret desteği teklifi TBMM'ye sunuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf
Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

Sektörü karıştıran iddialar sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Ofisteki yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Son Dakika Haberleri

Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı? 11 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan, Akrep burcu yorumu! 11 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Emeklilere implant ücretsiz mi? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 696. bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ocak günün maçları nereden izlenir? 10 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ayşe Barım'a tepki gösteren sanatçılar kim? Ayşe Barım aleyhinde konuşan oyuncular! Ayşe Barım ne yaptı, neden gündem oldu? Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım kaç yaşında, nereli? Ayşe Barım hayatı ve kariyeri! Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 OCAK: İstanbul barajlarında son durum nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.