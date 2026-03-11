Haberler

Bodrum FK, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Bodrum FK, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, play-off hedefi doğrultusunda önemli iki maça odaklandıklarını belirtti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 30'uncu haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda gazetecilere açıklamada bulunan Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Esenler Erok maçının kendilerini üzdüğünü ancak enerjilerini düşürmediğini söyledi.

Iğdır'dan güzel bir skorla dönüp, pazartesi de Boluspor'la sahalarında oynayacakları maça moralli çıkmak istediklerini ifade eden Yılmaz, "Bu iki maç bizim için çok önemli, ikisi de rakibimiz. Play-offa girebilecek takım adayları. Çok önem veriyoruz. İnşallah bu iki maçtan 6 puan alıp play-offtaki yerimizi daha da sağlamlaştırmak istiyoruz." dedi.

Takımdaki sakat oyuncuların son durumu hakkında da bilgi veren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Diogo ile ilgili sağlık ekibimiz ve kaleci hocamız koordinasyon içinde çalışıyor. Çok ciddi değil ama riskli bir durumu var. Yani tekrarlarsa daha da uzayacağı için biz süreyi biraz daha uzatmak istedik. İnşallah yakın zamanda, önümüzdeki hafta büyük ihtimalle, takımdaki yerini alacak. Celal ve Gökdeniz'in biraz daha süresi var. Milli maç arası sonrası takımla başlarlarsa bir ay içinde onlar da bizimle birlikte olacaklar. İnşallah play-off sürecinde bize büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum."

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 30'uncu haftasında yarın 13.30'da Alagöz Holding Iğdır FK'ye konuk olacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu