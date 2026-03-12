Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçta Seferi ve Ahmet Aslan ile Omar Imeri'nin golleriyle Bodrum ekibi galibiyete ulaştı.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Lütfü Aydın, Arif Dilmeç

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Wenderson Soares, Alperen Selvi (Dk. 77 Güray Vural), Bruno, Loshaj (Dk. 77 Gökcan Kaya), Ahmet Emin Engin (Dk. 61 Fofana), Ryan Mendes, Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Tunahan Ergül), Atakan Çankaya (Dk. 70 Koita), Serkan Asan

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman (Dk. 83 Ege Bilsel), Omar Imeri (Dk. 70 Brazao), Ajeti, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan, Mert Yılmaz, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 70 Furkan Apaydın), Ali Habeşoğlu (Dk. 90 Haqi Osman), Seferi (Dk. 90 Alper Potuk)

Goller: Dk. 18 Seferi (Penaltıdan), Dk. 56 Ahmet Aslan, Dk. 63 Omar Imeri (Sipay Bodrum FK), Dk. 54 Bruno (Penaltıdan), Dk. 90+4 Wenderson Soares (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Bruno, Dk. 40 Wenderson Soares, Dk. 45 Alperen Selvi, Dk. 51 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 50 Ahmet Aslan, Dk. 60 Mustafa Erdilman, Dk. 85 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 yendi.

