Futbol: Trendyol 1. Lig play-off
Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK'yi evinde 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. Maçta Ali Aytemur’un attığı golle sözü geçen Bodrum ekibi, rövanşta Çorum'da avantaj peşinde olacak.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Samet Çiçek
Sipay Bodrum FK: Sousa, Omar İmeri (Dk. 62 Cenk Şen), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (Dk. 90+4 İsmail Tarım), Brazao (Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar), Berşan Yavuzay (Dk. 79 Mert Yılmaz), Yusuf Sertkaya, Hotic (Dk. 79 Ege Bilsel), Ali Habeşoğlu, Seferi
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün (Dk. 74 Aleksic), Erkan Kaş, Serdar Gürler, Pedrinho (Dk. 74 Oğuz Gürbulak), Fredy, Yusuf Erdoğan (Dk. 56 Burak Çoban), Thiam, Ahmed Ildız (Dk. 56 Ferhat Yazgan)
Goller: Dk. 65 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 32 Omar Imeri, Dk. 83 Diogo Sousa (Sipay Bodrum FK), Dk. 82 Burak Çoban, Dk. 86 Ferhat Yazgan (Arca Çorum FK)
Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK ikinci tur rövanş maçı 15 Mayıs'ta oynanacak.
Karşılaşmayı, Muğla Valisi İdris Akbıyık, eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim ile eski milli oyuncu Tuncay Şanlı da izledi.