Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig play-off

Futbol: Trendyol 1. Lig play-off
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK'yi evinde 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. Maçta Ali Aytemur’un attığı golle sözü geçen Bodrum ekibi, rövanşta Çorum'da avantaj peşinde olacak.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Samet Çiçek

Sipay Bodrum FK: Sousa, Omar İmeri (Dk. 62 Cenk Şen), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (Dk. 90+4 İsmail Tarım), Brazao (Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar), Berşan Yavuzay (Dk. 79 Mert Yılmaz), Yusuf Sertkaya, Hotic (Dk. 79 Ege Bilsel), Ali Habeşoğlu, Seferi

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün (Dk. 74 Aleksic), Erkan Kaş, Serdar Gürler, Pedrinho (Dk. 74 Oğuz Gürbulak), Fredy, Yusuf Erdoğan (Dk. 56 Burak Çoban), Thiam, Ahmed Ildız (Dk. 56 Ferhat Yazgan)

Goller: Dk. 65 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Omar Imeri, Dk. 83 Diogo Sousa (Sipay Bodrum FK), Dk. 82 Burak Çoban, Dk. 86 Ferhat Yazgan (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Sipay Bodrum FK, konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK ikinci tur rövanş maçı 15 Mayıs'ta oynanacak.

Karşılaşmayı, Muğla Valisi İdris Akbıyık, eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim ile eski milli oyuncu Tuncay Şanlı da izledi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
UEFA turnuvalarında final maçlarının hakemleri açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği dev finalde onun sözü geçecek
Bilal Erdoğan: Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi

"Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi"
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı