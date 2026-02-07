Sipay Bodrum FK, 4 futbolcu transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Dino Hotic, Alper Potuk, Sıraç Astanakulov ve Yunus Tarhan ile sezon sonuna kadar ya da 2,5 yıl süreli anlaşmalar yapıldı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda UAE Pro Ligi ekiplerinden Ajman Cub forması giyen Dino Hotic ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nden Alper Potuk ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
MKE Ankaragücü forması giyen Sıraç Astanakulov ile 2,5 yıl, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen Yunus Tarhan ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı da paylaşımda kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor