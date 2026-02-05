Haberler

Sinopspor'da kaleye takviye

Güncelleme:
Sinopspor, Bölgesel Amatör Lig mücadelesi için kadrosuna genç kaleci Samet Arda Aksoy'u dahil etti. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig takımlarından Beykoz İshaklı Spor'da forma giyen Aksoy'un transferi resmi olarak açıklandı.

Sinopspor, kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında kaleci bölgesine takviye yaparak, genç file bekçisi Samet Arda Aksoy sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig'deki mücadelesine devam eden Sinopspor kale mevkisi için yeni bir ismi bünyesine dahil etti. Sinop temsilcisi, son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Beykoz İshaklı Spor Kulübü forması giyen genç file bekçisi Samet Arda Aksoy ile anlaşma sağlayarak resmi imzayı attırdı.

Transferin resmiyet kazanmasının ardından kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun potansiyeline dikkat çekilerek, "Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken kalecimize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

3. Lig'den kadroya dahil edilen Aksoy, atılan imzaların ardından Sinopspor bünyesine katıldı. Teknik heyetin ilerleyen haftalarda kaleyi devredip devretmeyeceği henüz belirsizliğini korurken, genç eldivenin takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
