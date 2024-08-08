Sinoplu Sporcular 11 Madalya İle Döndü

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonasına katılan Sinoplu sporcular 11 madalya ile döndü.

14 ilden 130'u erkek 250 sporcu katıldığı şampiyonada, 55 kiloda Ardacan Gököz, 44 kiloda Mina Zeynep Gürkan, 30 kiloda Serkan Taşkın ve 28 kiloda Simay Kısa birinci oldu.

+57 kiloda Zeynep Rana Oflaz, 30 kiloda Ege Aktan, 28 kiloda Şura Töl ve 26 kiloda Eray Güçer 2. olurken, 50 kiloda Batuhan Bakır, 48 kiloda Azra Nallıoğlu ve 46 kiloda da Ali Murtaza Ayata 3. oldu.

Ayrıca farklı kilolarda 8 sporcu ise Türkiye 5. oldu.

Sinop merkez ile Gerze, Dikmen ve Erfelek ilçelerinden şampiyonaya katılan sporcuları yetiştiren antrenörler Duygu Topal,Yusuf Karaman ve Batın Buğra Akpnar ise elde edilen başarıdan dolayı gururlu olduklarını dile getirdi.