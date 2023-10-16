Sinop'ta Üniversiteli Aktif Gençlik Öğrenci Topluluğu Bisiklet Turu Düzenledi

Sinop'ta Üniversiteli Aktif Gençlik Öğrenci Topluluğu, öğrenciler için bisiklet turu düzenledi.

Etkinlikte 25'er kişilik iki farklı grup üniversite kampüsündeki Yaşam Merkezinden yola çıkarak Akliman mevkisine kadar bisiklet sürdü. Öğrencilere yol boyunca eşlik eden polis, öğrencilerin güvenliğini sağladı. Yol boyunca keyifli dakikalar geçiren öğrenciler etkinlikten mutlu olduklarını ifade etti.

Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu Başkanı Mustafa Neşe yaptığı açıklamada, "Topluluğumuz yaklaşık 8 senedir faaliyetlerine devam ediyor. 2 senedir de başkanlığını ben yürütüyorum. Biz genel olarak her alanda tüm öğrencilere hitap etmeye çalışıyoruz. Sosyal, sportif, akademik ve birçok alanda faaliyetlerimizde öğrenci arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Bu da yaptığımız faaliyetlerimizden sadece bir tanesi. 'Kampüse Hoşgeldin Bisiklet Turumuz' 2 günde 50 öğrenci arkadaşımızı ağırladı. Önümüzdeki her hafta farklı faaliyetlerle öğrenci arkadaşlarımızı buluşturmaya ve keyifli vakit geçirtmeye devam edeceğiz" dedi. - SİNOP