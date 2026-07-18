Haberler

Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası: 15 ülkeden 304 sporcu katılıyor

Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası: 15 ülkeden 304 sporcu katılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta 9. kez düzenlenen Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası, Barış Manço Parkı'nda açılış seremonisiyle başladı. Turnuvaya 15 ülkeden 76 takım ve 304 sporcu katılırken, 112 karşılaşma oynanacak. Organizasyon, 2016'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Akbaş'ın anısını yaşatmayı ve sporun birleştirici gücüyle dostluk bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sinop'ta bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası, Barış Manço Parkı'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Mustafa Berkay Akbaş'ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuvaya 15 ülkeden 76 takım ve toplam 304 sporcu katılıyor. Organizasyon kapsamında 112 karşılaşma oynanacak.

Açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, organizasyonda emeği geçen tüm paydaş kurumlara, hakemlere, antrenörlere ve turnuvaya katılan sporculara teşekkür ederek, turnuvanın fair-play ruhu içerisinde dostluk ve heyecanla geçmesini diledi.

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen turnuvanın, sporun birleştirici gücüyle farklı ülkelerden gelen sporcuları bir araya getirerek dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

Açılışa protokol üyeleri, Akbaş'ın ailesi, davetliler ve sporcular katıldı.

2016 yılında İstanbul Beşiktaş'ta yapılan bombalı terör saldırısında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş hayatını kaybetmiş ve naaşı, memleketi Sinop'ta toprağa verilmişti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu

10 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı! Her sözü ayrı olay
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Mahmut Orhan iç çamaşırı tezgahını sahneye çevirdi! Alaçatı'da görülmemiş anlar

İç çamaşırı tezgahını sahneye çevirdi