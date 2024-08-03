Sinop'ta Sazlı Akbaş Güreş Festivali Düzenlendi

Sinop'ta geleneksel olarak düzenlenen bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Sazlı Akbaş Güreş Festivali dolu dolu geçti.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen festivale Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman ve çok sayıda kurum amiri ve davetli katıldı.

Keşkeklerin dağıtıldığı, güreşlerin yapıldığı festival birlik ve beraberlik örneği oldu. Güreş ağalığı ihalesinin de yapıldığı festivalde ağalar birbiriyle yarıştı. Ağalık yarışı Sinop tarihinde rekor fiyatla 480 bin TL'ye 22 yaşındaki Furkan Diri'nin oldu. Sinop tarihinin hem en genç güreş ağası oldu hem de Sinop'ta en yüksek rekor fiyatı vererek 480 TL'ye güreş ağalığını almış oldu. Diğer taraftan 18 yaşındaki Ömer Faruk Diri 140 bin TL vererek keşkek ağası oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen festivalde keşkek kazanları açıldı ve güreşe gelenlere ikram edildi.

Sazlı Akbaş Köyü Dernek Başkanı Muhsin Diri yapmış olduğu açıklamada, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz festivalimizin bu yıl 16'ncısını yaptık katılım gösteren bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Bu yıl Sinop tarihinde rekor bağışlarımız var güreş ağalığını 480 bin TL'ye Furkan Diri aldı. Keşkek ağalığını 140 bin TL ye Ömer Faruk Diri aldı ikisi kuzenler biri 18 yaşında biri 22 yaşında köyümüze bu şekilde destek oldukları ve derneğimizi yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Güreşçilerin kıyasıya mücadele ettiği festivalde başpehlivanlığı milli güreşçi Ömer Faruk Karadeniz aldı. - SİNOP