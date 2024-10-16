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Sinop'ta Özelim Projesinin Açılışı Gerçekleştirildi

Sinop'ta Özelim Projesinin Açılışı Gerçekleştirildi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sinop'ta Özelim' projesinin açılış programı, özel gereksinimli bireylerin topluma entegrasyonunu artırmayı hedefliyor. Etkinlikte özel gereksinimli bireyler çeşitli spor aktivitelerine katıldılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sinop'ta Özelim" projesi kapsamında sportif ve sosyal etkinliklerin açılış programı Sinop Gazi Çelebi Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

"Sinop'ta Özelim" projesi, özel gereksinimli bireylerin topluma entegrasyonunu artırmak ve sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla önemli adımlar attı. Açılış programında özel gereksinimli bireyler, çeşitli spor etkinliklerine katılarak keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte açılışında pasta kesildikten sonra Sinop Valisi Mustafa Özarslan, özel gereksinimli bireylerle tenis ve badminton oynayarak eğlenceli zaman geçirdi. Ayrıca etkinliğe Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop Üniversitesi Rektörü Şakir Taşdemir, Sinop Emniyet Müdürü Sibel Kılıçarslan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Şükrü Özgenç katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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