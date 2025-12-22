Sinop'ta yüzme heyecanı
Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7-8-9 yaş yüzme il birinciliği müsabakaları, yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Minik sporcular, izleyicilerin büyük beğenisini toplayan heyecan dolu mücadeleler sergiledi.
Sinop'ta minik yüzücüler kıyasıya yarıştı.
Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7-8-9 Yaş Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.
Minik sporcuların büyük bir heyecan ve kıyasıya mücadeleyle yarıştığı müsabakalar, izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor