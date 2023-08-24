Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası, Sinop Korucuk mevkiindeki Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşti. 9-11 yaş grubundaki 105 erkek ve 106 kız sporcu mücadele etti. Maçlardan sonra dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ödül törenine katılarak sporculara ödüllerini takdim etti.

Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Sinop Korucuk mevkiindeki Merkez Spor Salonu'ndaki organizasyonda 9-11 yaş grubundaki 105 erkek ve 106 kız sporcu mücadele etti. Kıyasıya geçen maçlardan sonra dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi. Maçlarda dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine katılan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan sporculara ödüllerini takdim etti.

Ödül törenine ayrıca, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Kuzey Yıldızı Tekvando Spor Kulübü Başkanı Fatih Özçelik, 15 Eylül Spor Spor Kulübü Başkanı Ali Gündoğdu, kurum müdürleri katıldı. Şampiyonaya 100 idareci antrenör, 25 görevli hakem, 5 federasyon yetkilisi eşlik etti. - SİNOP