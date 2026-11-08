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Sinop Boyabat'ta oryantiring il birinciliği ödül töreniyle sona erdi

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Sinop Boyabat'ta oryantiring il birinciliği ödül töreniyle sona erdi
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Sinop Oryantiring İl Birinciliği, Boyabat ilçesinde 10 farklı okuldan 10-14 yaş grubundaki öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Tarihi sokaklarda 6 kategoride düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Sinop Oryantiring İl Birinciliği yarışmaları, 10 farklı okuldan öğrencilerin katılımıyla Boyabat ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 6 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara, 5 ilkokul ve 5 ortaokuldan 10-14 yaş grubundaki öğrenciler katıldı. Boyabat Orta Çarşı'nın tarihi sokaklarında oluşturulan parkurlarda gerçekleştirilen yarışmalar, sporculara hem rekabet hem de heyecan dolu anlar yaşattı.

Yarışmaları çocuklarının heyecanına ortak olmak isteyen aileler de yakından takip etti. Organizasyonun sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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