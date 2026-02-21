Sinop'ta sağlık çalışanları sporla buluşuyor

Haberler

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, 14 Mart Dünya Tıp Bayramı dolayısıyla 'Bir Raket ile Hayat Boyu Hareket' temalı masa tenisi turnuvası düzenliyor. Etkinlik, fiziksel aktivitenin artırılması ve obeziteyle mücadele hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, 14 Mart Dünya Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını sporla buluşturan etkinlik düzenliyor.

"Bir Raket ile Hayat Boyu Hareket" sloganıyla düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda toplumda fiziksel hareketsizliğin azaltılması, obeziteyle mücadele edilmesi ve sporun yaşam tarzı haline getirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Turnuvanın başvuruları 23 Şubat-03 Mart tarihleri arasında alınacak. Organizasyon, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Birimi iş birliğiyle düzenlenecek. Sağlık çalışanlarının sağlıklı yaşam konusunda topluma rol model olmayı sürdürdüğünü belirten yetkililer, sporun birleştirici gücüyle hem farkındalık oluşturmayı hem de kurum içi dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Etkinlik kapsamında sağlık çalışanları, masa tenisinde kıyasıya mücadele ederken aynı zamanda hareketli yaşamın önemine dikkat çekecek. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
