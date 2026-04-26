Sınırın sıfır noktasında Galatasaray coşkusu

Sınırın sıfır noktasındaki Kilis'te, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından taraftarlar sokaklara döküldü; araç ve motosiklet konvoylarıyla galibiyet coşkusu yaşandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte kentte çok sayıda taraftar Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kornalar eşliğinde galibiyeti kutladı. Kilis'te yaygın olarak kullanılan motosikletler de kutlamalara damga vurdu. Motosikletli gruplar şehir turu atarak coşkuya renk kattı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı ekibin galibiyetini uzun süre kutladı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı