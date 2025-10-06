Haberler

Singo'nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Güncelleme:
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlık geçiren Wilfried Singo, 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak. Singo'nun RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt ve Göztepe maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Cimbom, bu kritik maçta iki puanın yanı sıra iki de oyuncu kaybederek büyük yara aldı.

İKİ KAYIP: DAVINSON VE SINGO

Galatasaray'da takımın savunmadaki bel kemiği Davinson Sanchez, Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşerken, zorlu Liverpool maçının ardından derbide aşırı yüklenmeye dayanamayan Wilfried Singo da sol arka adalesinden sakatlandı.

SINGO 4-5 HAFTA YOK

Fildişili savunma oyuncusu Singo'nun adalesinde orta düzeyde strain tespit edildiği açıklandı. Singo'nun 4-5 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli araya girilmiş olması nedeniyle beklenenden iki maç daha az kaçıracak olan 24 yaşındaki oyuncu, RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek.

DAVINSON'A İKİ MAÇ CEZA

Direkt kırmızı kart gören Davinson'a da en az iki maç ceza gelmesi bekleniyor. Okan Buruk, RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında savunma kurgusunda değişikliğe gitmek zorunda kalacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİlhan Binen:

Galatasaray olduğu içinmi iki maç ceza

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Ertuğrul Doğan açıkladı: Hakemliği bitti, maç yönetemez

