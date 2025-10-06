Singo'nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Cimbom, bu kritik maçta iki puanın yanı sıra iki de oyuncu kaybederek büyük yara aldı.

İKİ KAYIP: DAVINSON VE SINGO

Galatasaray'da takımın savunmadaki bel kemiği Davinson Sanchez, Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşerken, zorlu Liverpool maçının ardından derbide aşırı yüklenmeye dayanamayan Wilfried Singo da sol arka adalesinden sakatlandı.

SINGO 4-5 HAFTA YOK

Fildişili savunma oyuncusu Singo'nun adalesinde orta düzeyde strain tespit edildiği açıklandı. Singo'nun 4-5 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli araya girilmiş olması nedeniyle beklenenden iki maç daha az kaçıracak olan 24 yaşındaki oyuncu, RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek.

DAVINSON'A İKİ MAÇ CEZA

Direkt kırmızı kart gören Davinson'a da en az iki maç ceza gelmesi bekleniyor. Okan Buruk, RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında savunma kurgusunda değişikliğe gitmek zorunda kalacak.