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Sinem Kökten Avrupa Şampiyonası'nda fair play ödülü ve 10 top birinciliği kazandı

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Milli bilardocu Sinem Kökten, İspanya'nın Gandia kentindeki 2026 Predator Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda fair play ödülüne layık görüldü. 10 top disiplininde birinci, 8 top disiplininde üçüncü olan Kökten, sportmenliğiyle 2026 EPBF Hakem Ödülü'nü kazandı.

Milli bilardocu Sinem Kökten, İspanya'da düzenlenen 2026 Predator Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda fair play ödülüne layık görüldü.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Gandia kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 10 top disiplininde birinci, 8 top disiplininde ise üçüncüsü olan Sinem Kökten, sportmenliği ve örnek davranışlarıyla 2026 EPBF Hakem Ödülü'nü (fair play) kazandı.

Kaynak: AA
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