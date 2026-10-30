Sinem Kökten Avrupa Şampiyonası'nda fair play ödülü ve 10 top birinciliği kazandı

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Milli bilardocu Sinem Kökten, İspanya'da düzenlenen 2026 Predator Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda fair play ödülüne layık görüldü.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Gandia kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 10 top disiplininde birinci, 8 top disiplininde ise üçüncüsü olan Sinem Kökten, sportmenliği ve örnek davranışlarıyla 2026 EPBF Hakem Ödülü'nü (fair play) kazandı.

Kaynak: AA