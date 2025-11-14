Sinem Francisca Tous Servera, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcu Sinem Francisca Tous Servera, duatlonda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Dilara Kara ise sprint yarışını 4. sırada tamamladı.
Milli sporculardan Dilara Kara ise sprint yarışını 4. sırada bitirdi.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor