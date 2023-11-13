Sındırgı Belediyespor Filistin'e Destek İçin Yeşil Sahaya Çıktı

Sındırgı Belediyespor oyuncuları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e desteklerini göstermek amacıyla Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı ile sahaya çıktılar. Maç sonunda Sındırgı Belediyespor galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

Sındırgı Belediyespor oyuncuları Filistin'e desteklerini ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerini göstermek için yeşil sahaya Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı ile çıktı.

Balıkesir Bigadiç Dört Eylül Stadı'nda Sındırgı Belediyespor - Bigadiç Etibor Spor arasında gerçekleştirilen müsabaka öncesi sporcular sahaya Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı ile çıktı. İki takımın oyuncuları verdikleri destek mesajı sonrası kıran kırana mücadele etti.

Heyecan dolu geçen maç 90+8. dakikada Sındırgı Belediyesporlu oyuncu Emre İnan'ın attığı gol ile sonuçlandı. Ligi birincilikle sürdüren Sındırgı Belediyespor deplasmanda rakibini mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu. 12 puanla ligde birinci olan Sındırgı Belediyespor'u şampiyonluk yolunda Sındırgılı taraftarlar da yalnız bırakmadı. - BALIKESİR