Üye Girişi
Haberler

Sinan Kaloğlu: Galip Gelmek ve Gol Yememek Önemliydi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Hatayspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından, galip gelmenin ve gol yemeden maçı bitirmenin kendileri için son derece önemli olduğunu belirtti. Kaloğlu, oyuncularının gösterdiği mücadeleden de memnun kaldığını ifade etti.

- Sinan Kaloğlu : "Galip gelmek ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek önemliydi"

MERSİN - Kayserispor Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendikleri maçla ilgili, "Galip gelmek ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek bizim için önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Mersin'de oynanan karşılaşmada Kayserispor, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, oyuncularının çok iyi mücadele örneği gösterdiğini belirterek, takımını tebrik etti. Rakip takımın oyuncularını da tebrik eden Kaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Karşılaşma sıcak bir havada oynandı. Her iki takım için de galibiyet çok önemliydi. Tabii ki biz uzun zamandır galip gelemeyen bir takımız ve bunun baskısını her hafta hissediyorduk. Bizim için kırılma maçı oldu. Açıkçası zaten galibiyet almak için geldik. Ona göre de stratejimizi belirledik, ona göre kurgumuzu belirledik ve dizilişimizi de değiştirdik. Başka bir formasyonda karşılaşmaya çıktık. Beni sevindiren taraf, oyuncu kardeşlerimin, benim onlardan istediklerimi sahaya yansıtmaya çalışmalarıydı. Maçın içinde de o boşlukları ve üçgenleri bulacağımızı düşünüyorduk. Sonuçta bir gol atarak galip geldik. Daha da fazla olabilir miydi? Evet, daha fazla da gol atabilirdik ama sonuçta 1-0 da olsa galip gelmek ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek bizim için önemliydi. Çocukların üstündeki bu baskının bir nebze kalktığını ve önümüzün daha da açıldığını düşünüyorum."

Sinan Kaloğlu: Galip Gelmek ve Gol Yememek Önemliydi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VELİ GÜRGAH - Spor

Sinan Kaloğlu Kayserispor Hatayspor Futbol Yaşam Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi maşa gibi kullanamayacaklar

 İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert

 İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

İsrail'in misillemesi sonrası komşuya bir saldırı daha
Temizlik işçisi 'Haram' diye bankaya iade ettiği 23 milyon liranın peşine düştü

Temizlik işçisi "Haram" diye bankaya iade ettiği 23 milyon liranın peşine düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kütahyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Kütahyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Göztepe Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Saatler ne zaman geri alınacak? Cumartesi hangi diziler var? 26 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler İbo Aslan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Manchester City Southampton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) M. City Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Augsburg Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Augsburg B.Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Samsunspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 27 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Balık, Boğa, Akrep burcu yorumu! 27 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.