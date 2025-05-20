Sinan Engin: Taraftar anket yapsa Fenerbahçe'nin hocası o olur

Sinan Engin: Taraftar anket yapsa Fenerbahçe'nin hocası o olur
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Spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin gündemine dair yorumlarda bulundu. Mourinho'yu eleştiren Engin, yeni teknik direktörün Türk olmasını gerektiğini dile getirerek, "Taraftara anket yaptırsan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur. Sergen de olur, Volkan Demirel de olur. Fenerbahçe'nin Türk hocalara teslim edilmesi lazım." dedi.

Spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe'nin gündemine dair konuştu. Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Engin, Jose Mourinho'yu eleştirerek Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Türk olması gerektiğini savundu.

''TARAFTARA ANKET YAPTIRSAN''

Sinan Engin, yaptığı yorumda "Taraftara anket yaptırsan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur. Sergen de olur, Volkan Demirel de olur. Fenerbahçe'nin Türk hocalara teslim edilmesi lazım." dedi.

''BAŞARISIZLIĞIN TEK SORUMLUSU MOURINHO''

Başarısızlığın sorumlusunu açıklayan Sinan Engin, "Başarısızlığın tek sorumlusu Mourinho'dur. Ali Koç'un 7 yıllık bir başarısızlığı var ama belki de en doğru yaptığı sezon, bu sezon. Sorumlu teknik direktör ama Fenerbahçe olduğu için Ali Koç deniliyor." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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