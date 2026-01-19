Haberler

Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

Güncelleme:
Sinan Engin, Süper Lig'de puan farkının 1'e inmesinin ardından "Fenerbahçe 2-3 hafta sonra lider olur" diyerek dikkat çeken bir tahminde bulundu. Engin, Galatasaray'ın Atletico Madrid maçına da değinip "Yenilirse Okan Buruk'un koltuğu sallanır, büyük protesto olur" sözleriyle endişesini dile getirdi.

  • Süper Lig'de 18. hafta sonunda Galatasaray 43 puanla lider, Fenerbahçe ise 42 puanla ikinci sırada yer alıyor.
  • Yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin 2 veya 3 hafta sonra ligde lider olacağını öngördü.
  • Sinan Engin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e yenilmesi durumunda teknik direktör Okan Buruk'un görevinin tehlikeye gireceğini belirtti.

Süper Lig'de 18. haftanın ardından lider Galatasaray 43 puanda kalırken, Alanyaspor deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe puanını 42'ye yükseltti ve zirve yarışında farkı 1'e indirdi. Bu tablo sonrası yorumcu Sinan Engin'den çarpıcı bir iddia geldi.

"FENERBAHÇE 2-3 HAFTA SONRA LİDER OLACAK"

Katıldığı programda konuşan Sinan Engin, Fenerbahçe'nin kısa süre içinde zirveye çıkacağını savundu. Engin, "Fenerbahçe muhtemelen 2 veya 3 hafta sonra lider olacak" ifadelerini kullandı.

FİKSTÜRÜ DE HATIRLATTI

Engin'in sözleri sonrası iki takımın önümüzdeki haftalardaki maçları da yeniden gündeme geldi. Galatasaray'ın sıradaki karşılaşmalarının Karagümrük (deplasman), Kayserispor (iç saha) ve Çaykur Rizespor (deplasman) olduğu, Fenerbahçe'nin ise Göztepe (iç saha), Kocaelispor (deplasman) ve Gençlerbirliği (iç saha) maçlarına çıkacağı belirtildi.

"FUTBOLSEVER OLARAK KORKUM VAR"

Sinan Engin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid maçına dair de dikkat çeken bir yorum yaptı. Engin, "Bir futbolsever olarak korkum var. Galatasaray, Atletico Madrid'e yenilmesin. Yenilirse Okan Buruk'un koltuğu sallanır. Büyük protesto olur" diyerek olası bir yenilginin yaratacağı etkiye işaret etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErsin Aktaş:

geçen senelerde Beşiktaş Fenerbahçe adam top oynasa idi Okan buruk Başakşehir in başındaydı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Koç:

Ne çok biliyosun sen ya

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıslim shady:

Hep beraber fb yi lider yapacaklar. sonra 1yıl burnu havada gezecekler. Dünyanın bir numarası havasına girecekler.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

