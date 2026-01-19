Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

Süper Lig'de 18. haftanın ardından lider Galatasaray 43 puanda kalırken, Alanyaspor deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe puanını 42'ye yükseltti ve zirve yarışında farkı 1'e indirdi. Bu tablo sonrası yorumcu Sinan Engin'den çarpıcı bir iddia geldi.

"FENERBAHÇE 2-3 HAFTA SONRA LİDER OLACAK"

Katıldığı programda konuşan Sinan Engin, Fenerbahçe'nin kısa süre içinde zirveye çıkacağını savundu. Engin, "Fenerbahçe muhtemelen 2 veya 3 hafta sonra lider olacak" ifadelerini kullandı.

FİKSTÜRÜ DE HATIRLATTI

Engin'in sözleri sonrası iki takımın önümüzdeki haftalardaki maçları da yeniden gündeme geldi. Galatasaray'ın sıradaki karşılaşmalarının Karagümrük (deplasman), Kayserispor (iç saha) ve Çaykur Rizespor (deplasman) olduğu, Fenerbahçe'nin ise Göztepe (iç saha), Kocaelispor (deplasman) ve Gençlerbirliği (iç saha) maçlarına çıkacağı belirtildi.

"FUTBOLSEVER OLARAK KORKUM VAR"

Sinan Engin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid maçına dair de dikkat çeken bir yorum yaptı. Engin, "Bir futbolsever olarak korkum var. Galatasaray, Atletico Madrid'e yenilmesin. Yenilirse Okan Buruk'un koltuğu sallanır. Büyük protesto olur" diyerek olası bir yenilginin yaratacağı etkiye işaret etti.