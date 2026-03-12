Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısı hakkında açıklamalar yaptı.

''DAHA NE YAPSIN?''

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlara ve aldığı skorlara değinen Sinan Engin, ' ' Liverpool'u 2 kere yendi. Atletico Madrid'e yenilmedi, Juventus'a 5 attı. Bodo/Glimt'i sahadan sildi. Bu adamlar daha ne yapsın?''

''ESKİ GALATASARAY! YANİ SİZİN BABANIZ!''

Sözlerine devam eden Sinan Engin, çarpıcı bir yorumda bulunarak "Juventus eski Juventus değil', ' Liverpool eski Liverpool değil' diyorlar. Galatasaray da eski Galatasaray değil! Bu Galatasaray, 2000'de Avrupa fatihi olan Galatasaray. Yani sizin babanız!" ifadelerini sarf etti.