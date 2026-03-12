Haberler

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

Güncelleme:
Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılıların başarısının küçümsenmemesi gerektiğini ifade eden Engin, "Juventus eski Juventus değil', 'Liverpool eski Liverpool değil' diyorlar. Galatasaray da eski Galatasaray değil! Bu Galatasaray, 2000'de Avrupa fatihi olan Galatasaray. Yani sizin babanız!'' dedi.

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısı hakkında açıklamalar yaptı.

''DAHA NE YAPSIN?''

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlara ve aldığı skorlara değinen Sinan Engin, ' ' Liverpool'u 2 kere yendi. Atletico Madrid'e yenilmedi, Juventus'a 5 attı. Bodo/Glimt'i sahadan sildi. Bu adamlar daha ne yapsın?''

''ESKİ GALATASARAY! YANİ SİZİN BABANIZ!''

Sözlerine devam eden Sinan Engin, çarpıcı bir yorumda bulunarak "Juventus eski Juventus değil', ' Liverpool eski Liverpool değil' diyorlar. Galatasaray da eski Galatasaray değil! Bu Galatasaray, 2000'de Avrupa fatihi olan Galatasaray. Yani sizin babanız!" ifadelerini sarf etti.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
500

