Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve popüler dizi Uzak Şehir'in aynı saatte yayınlanması sebebiyle zor bir seçim yaptı. Engin, tercihini derbiden yana kullanmasına rağmen, maçın sonunda hayal kırıklığı yaşadığını ve keşke derbi yerine Uzak Şehir'i izlemiş olsaydım dedi. Engin canlı yayında, "Keşke derbiyi izleyeceğime Uzak Şehir'i izleseydim. Böyle derbi mi olur ya!" diyerek hem derbinin temposunu eleştirdi hem de diziyi kaçırdığı için duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Dün akşam ekranlarda büyük rekabet yaşandı. Pazartesi gecelerinin reyting rekortmeni Uzak Şehir ile uzun süredir beklenen Galatasaray– Fenerbahçe derbisi aynı saatte izleyiciyle buluştu. Seyirciler gibi futbol yorumcusu Sinan Engin de iki seçenek arasında karar vermek zorunda kaldı.

DERBİYİ İZLEDİ AMA PİŞMAN OLDU

Uzak Şehir'in sıkı takipçilerinden olan Sinan Engin, tercihini derbiden yana kullandı. Ancak maç sonrası Derin Futbol programında yaptığı yorumlar, Engin'in tercihten memnun olmadığını ortaya koydu.

Engin canlı yayında, "Keşke derbiyi izleyeceğime Uzak Şehir'i izleseydim. Böyle derbi mi olur ya!" diyerek hem derbinin temposunu eleştirdi hem de diziyi kaçırdığı için duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Uzak Şehir ÖVGÜSÜ

Programda derbi analizine devam ederken bir anda konu Uzak Şehir'e gelen Engin, dizinin son bölümlerini kaçırdığı için üzüldüğünü anlattı. Dizinin geçen haftalarda reytingleri domine ettiğini hatırlatan Engin, derbinin temposuz geçmesinin ardından seyir zevkinin düşük olduğundan yakındı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
