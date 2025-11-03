Haberler

Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Güncelleme:
3-2 sarı-lacivertlilerin kazandığı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart kararlarının yankısı sürüyor. Orkun Kökçü'nün oyundan atılmasının ardından hakeme sert itirazda bulunarak tribüne gönderilen Sergen Yalçın'a, spor yorumcusu Sinan Engin'den çok sert eleştiri geldi. Engin, "Sergen, sen nasıl maç seyrediyorsun? Pozisyonun kırmızı olduğunu görmüyor musun oğlum? Bu neyin itirazı?" dedi.

  • Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçta itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
  • Sinan Engin, Fenerbahçe'nin galibiyetinin tesadüf olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin 26. dakikasında Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Karara büyük tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

"NET KIRMIZI KART! SERGEN NEYİ İTİRAZ EDİYOR?"

Maç sonrası AsistAnaliz'e konuşan Sinan Engin, "Sergen, sen nasıl maç seyrediyorsun oğlum? Pozisyonun kırmızı olduğunu görmüyor musun? Bu neyin itirazı? Net kırmızı kart! Hakemin kararına itiraz edip takımını yalnız bırakmanın anlamı yok" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRACAK YİNE SERGEN'DİR"

Açıklamalarına devam eden Engin, "Yazık değil mi Beşiktaş'ın taraftarına ve başkanına? Taraftarın sabrı kalmadı. Bu takımı ayağa kaldıracak tek isim Sergen Yalçın'dır. O bırakmadığı sürece görevine devam etmeli" dedi.

"FENERBAHÇE TESADÜFEN KAZANDI"

Derbiye ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Engin, Fenerbahçe'nin galibiyetinin tesadüf olduğunu dile getirerek, "Tedesco da hatalar yaptı. Fenerbahçe'nin acilen santrfor alması lazım, En-Nesyri ile bu iş yürümez. Fenerbahçe bugün tesadüfen kazandı. Beşiktaş elindeki maçı verdi, taraftar bıktı" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Sergen konusunda çok haklısın net kırmızıya neden itiraz eder, ama fenerin tesadüfen kazandı lafı hiç doğru değil, bayağı hak ederek kazandı

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcd57psfgh7:

hakem fenerin kartlarını vermeyerek, maçın ilk dakikasında tekme tokat girip, topla alakası olmadığı ve ayaklarını yerden kestiği oyuncuya sözlü uyarı yaparak tarafını belli etti. Sergen’in çıldırması ona uyarı bize neden kırmızı çıldırması. pozisyon kırmızı. diğer doğru kararlar verilip eşit yönetilse daha keyifli maç olabilirdi belki…

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

Sinan abim doğrunun yanındadır

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydin:

neden attirdi acaba. ?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Maç çıkışı bir taraftar bahis gösterdi "sergen in kırmızı kart görmesi uzerine" futbol Türkiye de spor olmaktan çıkmış ve kumar olmuştur.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
