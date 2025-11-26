Haberler

Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Sinan Engin, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Fenerbahçe'nin eksik rakibi karşısında kazanmak zorunda olduğunu ifade eden Sinan Engin, ''Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu kadrosuna yenilirse bayraklar yarıya iner; Fenerbahçe'de matem olur. Fenerbahçe hiç kaybetmeyi düşünmüyor.'' dedi.

  • Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı bu kadar eksik ve moralsiz bir daha yakalayamayacağını belirtti.
  • Sinan Engin, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda Fenerbahçe'de bayrakların yarıya ineceğini ve matem yaşanacağını ifade etti.
  • Sinan Engin, Galatasaray için derbide beraberliğin iyi bir sonuç olacağını söyledi.

Spor yorumcusu Sinan Engin, 1 Aralık Pazartesi günü Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Engin, çarpıcı sözlere imza attı.

"MORALSİZ YAKALAYAMAZSIN"

Fenerbahçe'nin rakibini başka bir dönemde bu kadar eksik yakalayamayacağını ifade eden Sinan Engin, '' Fenerbahçe şu an, 'Biz Galatasaray'ı bir daha böyle yakalayamayız, bu haliyle yeneriz' diye düşünüyordur. Galatasaray'ı gerçekten bir daha bu kadar eksik ve moralsiz yakalayamazsın. Eğer maç berabere biterse Okan Buruk 'Tamamdır' der.'' dedi.

"FENERBAHÇE'DE BAYRAKLAR YARIYA İNER''

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda sarı-lacivertlilerde büyük bir üzüntü yaşanacağını aktaran Sinan Engin, '' Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu kadrosuna yenilirse bayraklar yarıya iner, Fenerbahçe'de matem olur. Fenerbahçe hiç kaybetmeyi düşünmüyor. Derbide Galatasaray için beraberlik iyi sonuç. Bu sakatlıklarla, bu moralsizlikle Saraçoğlu'ndan 1 puan alıyorsa Okan Buruk onu öpüp başına koysun.'' sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Sinan seni bilmem ama top yuvarlaktır..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Kalecinin yaptığı hareketi hiç konuşmuyorsun Sinan Engin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi

Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.