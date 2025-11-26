Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Spor yorumcusu Sinan Engin, 1 Aralık Pazartesi günü Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Engin, çarpıcı sözlere imza attı.

"MORALSİZ YAKALAYAMAZSIN"

Fenerbahçe'nin rakibini başka bir dönemde bu kadar eksik yakalayamayacağını ifade eden Sinan Engin, '' Fenerbahçe şu an, 'Biz Galatasaray'ı bir daha böyle yakalayamayız, bu haliyle yeneriz' diye düşünüyordur. Galatasaray'ı gerçekten bir daha bu kadar eksik ve moralsiz yakalayamazsın. Eğer maç berabere biterse Okan Buruk 'Tamamdır' der.'' dedi.

"FENERBAHÇE'DE BAYRAKLAR YARIYA İNER''

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda sarı-lacivertlilerde büyük bir üzüntü yaşanacağını aktaran Sinan Engin, '' Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu kadrosuna yenilirse bayraklar yarıya iner, Fenerbahçe'de matem olur. Fenerbahçe hiç kaybetmeyi düşünmüyor. Derbide Galatasaray için beraberlik iyi sonuç. Bu sakatlıklarla, bu moralsizlikle Saraçoğlu'ndan 1 puan alıyorsa Okan Buruk onu öpüp başına koysun.'' sözlerini sarf etti.