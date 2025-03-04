Sinan Engin, Alanyaspor-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin sonucunu tahmin etti. Engin, sarı-kırmızılıların galip geleceğini dile getirdi.
Süper Lig'in 27. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 9 Mart Pazar günü Gain Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.
"GALATASARAY KAZANIR"
Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunu değerlendirdi. Alanyaspor - Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulunan Sinan Engin, sarı-kırmızılıların galip geleceğini dile getirdi.
PUAN DURUMU
Geride kalan 25 maçta 65 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 31 puandaki Alanyaspor ise 12. sırada yer alıyor.