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Sinan Engin, Alanyaspor-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti

Sinan Engin, Alanyaspor-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
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Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin sonucunu tahmin etti. Engin, sarı-kırmızılıların galip geleceğini dile getirdi.

Süper Lig'in 27. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 9 Mart Pazar günü Gain Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.

"GALATASARAY KAZANIR"

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunu değerlendirdi. Alanyaspor - Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulunan Sinan Engin, sarı-kırmızılıların galip geleceğini dile getirdi.

PUAN DURUMU

Geride kalan 25 maçta 65 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 31 puandaki Alanyaspor ise 12. sırada yer alıyor.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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